El directivo habló al respecto con la emisora La W, insistiendo en que hay un grupo de equipos, entre esos Millonarios, que está de acuerdo en crear una nueva liga colombiana entre ellos, pero que actualmente no es conveniente hacerla.

“No es una realidad objetiva que podamos crear una nueva liga, no es que no se deba, es que no podemos en este momento. Hoy tenemos que enfocarnos en que haya una nueva dirigencia y que haya unidad”, aclaró Serpa en ese medio de comunicación.

Millonarios fue uno de los equipos que lideró la reunión de este jueves en la que surgió la idea de crear una nueva liga, pero el máximo accionista del club insistió en que solo es una idea, y que para materializarla falta mucho.

“Hubo una propuesta, una charla entre un grupo de equipos donde se planteó eso: por qué no pensamos en crear una nueva liga porque no estamos contentos. ¿Usted entiende la distancia que hay entre pensar y ejecutar, sobre todo en un tema como estos? Yo no creo que valga la pena enredarnos en eso. Aquí hay que seguir buscando propósitos comunes y trabajar por el bien del futbol colombiano”, aseguró el directivo azul.

En lo que están de acuerdo casi todos los equipos del fútbol colombiano es en que el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, debe marcharse de esa entidad en los próximos días. “Aquí nadie ha hablado de salirse de la Dimayor hoy. Estamos hablando de dos cosas distintas. Una es la salida del presidente Vélez, que al respecto hay consenso. La otra cosa tiene que ver con una propuesta que surgió ayer de una reunión de equipos amigos y se les ocurrió un tema de una liga porque hay una inconformidad grande”, añadió Serpa.

Lo único concreto es que el próximo viernes 24 de julio se llevará a cabo la asamblea de la Dimayor y allí se definiría en qué condiciones regresarían las competencias del fútbol colombiano.