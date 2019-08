green

Nairo Quintana, Miguel Ángel ‘Supermán’ López y Rigoberto Urán serán los ‘escarabajos’ que partirán como capos de sus formaciones y lucirán en su espalda los números 7, 21 y 71, respectivamente.

El resto de colombianos tendrán roles secundarios en sus escuadras y lucharán por las victorias de etapa.

Acá, los dorsales de todos los ‘cafeteros’:

7. Nairo Quintana (Movistar)

21. Miguel Ángel López (Astana)

71. Rigoberto Urán (Education First)

75. Sergio Andrés Higuita (Education First)

76. Daniel Felipe Martínez (Education First)

101. Esteban Chaves (Mitchelton)

125. Sebastián Henao (Ineos)

173. Fernando Gaviria (Emirtaes)

174. Sergio Luis Henao (Emrates)

176. Juan Sebastián Molano (Emirates)

202. Darwin Atapuma (Cofidis)

Números de otras figuras:

1. Alejandro Valverde (ESP – Movistar)

25. Jakob Fuglsang (DIN – Astana)

41. Rafal Majka (POL – Bora)

131. Primoz Roglic (SLVS – Jumbo)

132. George Bennett (NZL – Jumbo)

135. Steven Kruijswijk (HOL – Jumbo)

151. Wilco Kelderman (HOL – Sunweb)

171. Fabio Aru (ITA – Emirates)

La competencia tuvo su acto de presentación este jueves 22 de agosto, cuando se confirmó la baja por lesión del ecuatoriano Richard Carapaz, actual campeón del Giro de Italia.