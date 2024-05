Desde que se anunció la salida de Dorlan Pabón de Atlético Nacional en medio de la competencia, muchas fueron las versiones que surgieron. Sin embargo, el jugador salió a aclarar que era una decisión que había meditado mucho tiempo y que la tomaba por su tranquilidad, además de que ya sentía que había cumplido su ciclo.

Pero la versión del jugador no fue suficiente, pues se seguía hablando de un problema con un dirigente de Nacional, aunque no se sabía el nombre. Dos meses después de aquel suceso, un periodista reveló su versión de lo que habría pasado para que ‘Memín’ renunciara.

(Vea también: Atlético Nacional está detrás de uruguayo que juega en grande de Argentina; es prioridad)

Se trata de Felipe Sierra, uno de los periodistas más reconocidos de nuestro país en el tema de transferencias. En comunicador, que hace poco fue despedido de Win Sports, contó todo lo que no podía contar en dicho medio y expuso a Benjamín Romero, a quien también culpó de la crisis.

En una transmisión que hizo en su cuenta de Kick, Pipe Sierra, reveló que fue Romero quien pidió que no se convocara a Dorlan Pabón para el duelo ante Junior del sábado 2 de marzo. Luego de enterarse de dicha instrucción por parte del dirigente, el atacante tomó la decisión de dar un paso al costado.

“Esta historia empieza el 3 de marzo, Dorlan estaba bien para el partido contra Junior. Dorlan venía de una lesión, no lo metieron, fue uno de los jugadores que no ingresaron. Fue muy extraño que no jugara Dorlan Pabón cuándo se necesitaba. Al día siguiente Dorlan se entera que Benajamín Romero le había dado la instrucción a Juan Camilo Pérez, que era el entrenador interino, que no alineara a Dorlan y este fue el punto de quiebre para que Dorlan dijera que no quería seguir en una institución tan mal manejada”, reveló el periodista