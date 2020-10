Como preámbulo de ese evento deportivo, el canal Space transmitirá un programa especial sobre los dos boxeadores, que se transmitirá el jueves 15 y el viernes 16 de octubre, el sábado al mediodía en Colombia y antes de la pelea, el sábado 17 de octubre, a las 9:30 p.m.

El especial de Lomachenko y López mostrará imágenes de ambos campeones de boxeo en la intimidad de sus campamentos, durante los días previos a su combate.

El ucraniano de 32 años tiene un récord de 14 peleas ganadas, 10 por nocaut, y una derrota.

En la actualidad, ostenta la condición de ser el mejor peso ligero del mundo y tiene los títulos mundiales de la AMB y la OMB y el cinturón “franquicia” del CMB, según ESPN, lo que le otorga el puesto número uno de la clasificación libra por libra de ESPN.

El pugilista latinoamericano de 23 años tiene un impecable palmarés, con 15 peleas ganadas y ninguna perdida, 10 de ellas por la vía rápida, señala ESPN.

Está en el puesto número 2 de peso ligero, según ESPN, y tiene el hambre para llevarse los títulos unificados en disputa.

Tiene el tamaño y la juventud de su lado, así como la confianza que se necesita para convertirse en un boxeador de élite.

Lomachenko: “El boxeo es mi segunda vida. Yo no sé lo que haría si no estuviera entrenando, porque mi vida gira en torno al boxeo. Nací y mi padre me puso guantes de boxeo en las manos”.

López: “No le tengo nada de respeto a Lomachenko (…) mucha gente dice que él es el mejor de los mejores, pero yo voy a ser mejor (…) quiero terminar el año y que todos digan que soy el mejor”.