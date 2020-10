green

Este viernes el estadio El Campín de Bogotá volverá a tener acción cuando Millonarios y Bucaramanga se enfrente por la fecha 11 de la Liga BetPlay.

El partido empezará a las 8:10 p.m. y será el último de este primer día de partidos del fútbol colombiano este fin de semana, luego de que jueguen Alianza vs. Once Caldas y Cúcuta vs. Santa Fe.

Ambos llegan a este encuentro obligados a ganar. Los dirigidos por Alberto Gamero están en el puesto 18 de la tabla de posiciones, con tan solo 8 puntos de 30 disputados, mientras que los santandereanos son decimoséptimos, con 10 unidades.

El regreso de las competencias luego de los seis meses de pausa no ha sido nada favorable para Millonarios. Dos empates contra Cali y Santa Fe, y una derrota como local ante Once Caldas lo dejaron sumido en el fondo de la clasificación.

Dónde ver en vivo Millonarios vs. Bucaramanga, Liga BetPlay

El partido será transmitido por el canal Win Sports+, la señal prémium del fútbol colombiano. Quienes deseen ver el encuentro online lo podrán hacer en las plataformas virtuales de ese medio de comunicación.

A continuación, los goles del último partido que disputó Millonarios: