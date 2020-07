La comparación surgió luego de que la Roma anunciara en sus redes sociales la llegada de la arquera a su equipo femenino.

Aficionados del equipo italiano asociaron el rostro de Baldi con el de James Rodríguez, y los comentarios al respecto no tardaron en viralizarse en Colombia. Usuarios de los dos países estuvieron de acuerdo en que ambos tienen cierto parecido.

Los comentarios más comunes al respecto estuvieron asociados a que James Rodríguez era nuevo jugador de la Roma y que ojalá en ese equipo no estuviera tanto tiempo en el banco de suplentes como lo ha estado en esta temporada en el Real Madrid.

Concluida la liga española y con el colombiano totalmente borrado de las convocatorias del equipo blanco, el ’10’ de la Selección Colombia sigue siendo tema de conversación en redes sociales a como dé lugar.

Estos fueron algunos de los comentarios que se generaron sobre el supuesto parecido físico de la nueva arquera de la Roma de Italia con James Rodríguez:

Finally James will be playing on a team, after struggling on Real Madrid

It is now clear that James Rodriguez Father had a Daughter that also play Soccer.

— Z (@jmrr821) July 21, 2020