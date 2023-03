John Agudelo, director técnico femenino de Deportes Tolima dio unas polémicas declaraciones sobre sus dirigidas posterior al juego contra Industriales. El estratega cuestionó el rendimiento de las jugadoras.

Deportes Tolima empató a un gol frente a Industriales por la fecha 5 de la Liga Femenina y aún no registra ningún triunfo en lo que va del torneo.

El plantel acumuló dos puntos en la tabla y actualmente se encuentra en la posición 14 de la tabla de clasificación, cosa que tiene descontento a su DT.

John Agudelo habló en la rueda de prensa posterior al partido expresando su inconformidad con el rendimiento del Tolima, levantando polémica.

“En la cancha me mataba por ese compañero porque necesitáamos ganar nuestro sueldo, pero las mujeres, no”, indicó Agudelo.

“Si ellas no mejoran su actitud no van a competir”, recalcó el DT cuestionando a sus jugadoras por lo mostrado según él, en el campo de juego. “Deportes Tolima está participando en el torneo profesional de fútbol femenino, pero no está compitiendo”, finalizó el entrenador haciendo un llamado de atención.