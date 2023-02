Tal y como estaba calculado, el Comité de Disciplina del Campeonato desestimó este miércoles el recurso de reposición presentado por Deportes Tolima, con el que se buscaba revertir la sanción de cuatro partidos a puerta cerrada tras la agresión sufrida por el volante de Millonarios, Daniel Cataño, el pasado 12 de febrero en el césped del Murillo Toro de Ibagué.

A través de la resolución 009 de 2023, el Comité no encontró mérito para revisar la determinación tomada en primera instancia y confirmó que los siguientes encuentros como local del ‘Vinotinto y Oro’ en la Liga BetPlay 1 2023 serán sin gente en las tribunas del máximo escenario deportivo de los tolimenses. Una noticia que no cayó bien entre los aficionados, quienes esperaban buenas nuevas.

En su argumentación, el club de la ‘Tierra Firme’ trató de apoyar la idea de las supuestas contradicciones en el informe arbitral del juez central del partido: el antioqueño Wílmar Roldán, quien en primera instancia habría manifestado que sí existían garantías para desarrollar el juego; pero luego echó para atrás su decisión y optó por suspender el inicio del mismo, alegando que no había condiciones mínimas.

Pero el Comité no consideró su decisión inicial y se reafirmó en la pena impuesta al equipo ‘Pijao’, que no consiguió su objetivo de levantar la suspensión. Por lo que no podrá recibir a sus hinchas en los juegos frente al Deportivo Cali, de este domingo (6:00 p. m.); y los siguientes frente a La Equidad (14 de marzo, 6:00 p. m.), Atlético Huila (23 de marzo) y el que disputará ante los ‘Embajadores’, del miércoles 29 de marzo (8:00 p. m.).

En este orden de ideas, a los ‘musicales’ les queda interponer el recurso de apelación, ante la Comisión de Disciplina de la Dimayor, que sería la última ‘carta’ que se juegue la dirigencia para reversar, o en el peor de los casos, disminuir el castigo impuesto por este hecho. El mismo que se dio a solo instantes del pitazo inicial del juez Roldán, en el cotejo válido por la cuarta fecha del ‘todos contra todos’.

Pero también, el Comité de Disciplina del Campeonato ratificó la sanción de tres cotejos sin jugar al futbolista (Daniel Cataño) implicado en este acontecimiento; debido a que según el ente cometió una infracción contenida en el artículo 63, numeral d del Código Único Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol: conducta incorrecta en el campo de juego. En ese caso también aplicará el recurso de apelación.