En una decisión similar al que le impusieron al Deportes Tolima, por el caso del volante de Millonarios, Daniel Cataño, el Comité de Disciplina del Campeonato castigó este miércoles al Atlético Bucaramanga, por la invasión de sus hinchas al césped del estadio Alfonso López: justamente en el partido que igualó ante los ‘Pijaos’, que fue válido por la novena fecha de la Liga BetPlay 1 2023.

De acuerdo con la comisión, el club ‘Leopardo’ deberá jugar dos partidos en su casa con el cierre de los sectores Norte y Sur de la tribuna Oriental, además de $ 9.820.000 de multa por este suceso, el cual se registró el pasado lunes 20 de marzo, y que quedó 1-1. La determinación, como era de imaginarse, estaba calculada por parte del elenco santandereano, pero que estaba pendiente.

Entre los elementos con los que el local buscó mermar la sanción, está el de la mala relación que tiene con la barra Fortaleza Leoparda Sur, que según ellos se han encargado de sabotear sus encuentros. Y que en el cotejo frente al Deportes Tolima pusieron en serio riesgo no solo la integridad de sus jugadores, sino también de los dirigidos por Hernán Torres, quienes pidieron garantías para jugar.

📹 #EnVideo Así se metieron al campo de juego del 🏟️ Alfonso López los hinchas del Atlético Bucaramanga, en el choque ante DEPORTES TOLIMA, por la novena fecha de la 🏆 Liga BetPlay 1 2023. El partido fue suspendido por seis minutos. Video: @juank911221 pic.twitter.com/59hACuGB5M — El Rincón del Vinotinto (@rinconvinotinto) March 20, 2023

Cuál fue el castigo que puso la Dimayor a Atlético Bucaramanga por invasión de hinchas

“Transcurrido el minuto 7 del primer tiempo, aproximadamente 20 a 30 hinchas del equipo Atlético Bucaramanga de la tribuna Nororiental ingresan y atraviesan el terreno de juego, sin agredir a ningún jugador o miembro arbitral. Estos hinchas fueron retirados por la logística y la Policía, luego se habló con el comandante de la Policía, quien aseguró que las condiciones estaban dadas”, indicó el oficial.

A su vez, pidió que la ejecución del castigo no empiece este sábado (8:30 p. m.), en el choque frente a Millonarios, por la fecha 11 de la Liga, en el que esperan una buena asistencia de hinchas en el escenario deportivo. No obstante, el Comité dejó en claro que sus decisiones deben cumplirse de manera inmediata, por lo que no accedió a tal solicitud del onceno bumangués.

“Este Comité estima que una invasión tan numerosa evidencia una falla en las medidas de seguridad dispuestas por el Club, al no ser de recibo que un grupo tan cuantioso ingrese al terreno de juego y logre interrumpir el desarrollo del partido. La afectación a la competencia es clara, al generarse un retraso en el trámite normal de siete (7)minutos”, destacó el ente.

En consecuencia, la sanción al Bucaramanga terminó siendo similar a la del ‘Vinotinto y Oro’, aunque a los ‘musicales’ les tocó ir a la instancia de apelación, ante la Comisión de Disciplina de la Dimayor, para revertir la pena inicial: de cuatro partidos a puerta cerrada y ajustarla al cierre, durante tres juegos, del sector de Oriental del estadio Murillo Toro, y el pago de $ 12.760.000 de sanción.