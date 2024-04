Por: Gol Caracol

Se aproxima la fecha 17 de la Liga BetPlay 2024-I, del fútbol colombiano, e incluso antes de que inicie a esta importante fecha, la polémica ya está servida, todo luego de que se conocieran las designaciones arbitrales para esta nueva jornada.

Pues bien, nuestro director general, Javier Hernández Bonnet, hace algunas horas publicó en su perfil oficial de ‘X’ que “Medellín no se presentará si la Federación Colombiana de Fútbol no cambia la designación de Nicolás Gallo para dirigir Patriotas-Medellín de la próxima fecha. La noticia me la entregó Raúl Giraldo, el mayor accionista. Crisis a la vista”.

Sanciones que sufriría Independiente Medellín si no se presenta a partido contra Patriotas

Así las cosas, en Gol Caracol le contamos cuáles podrían ser las consecuencias de que el DIM no se presente a su partido en el estadio La Independencia de la ciudad de Tunja. Para este ejercicio práctico tenemos que remitirnos al reglamento oficial de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), al artículo 83, el cual asegura que “aquellos equipos que incurran en infracciones sancionables con derrota por retirada o renuncia será sancionada con multa de 20 salarios mínimos legales vigentes al momento de la infracción y la correspondiente derrota”.

Así las cosas, en caso de que el ‘poderoso de la montaña’ no se presente a jugar el partido válido por la fecha 17 de la Liga BetPlay recibiría una multa de 26.000 millones de pesos, además de la derrota con un marcador de 3-0.

Sumado a ello, el reglamento es claro en decir que “Si el club responsable fuere visitante pagará al local los perjuicios económicos que fije la Comisión Disciplinaria, de acuerdo con las pruebas presentadas y sin perjuicio de las demás sanciones que la puedan corresponder”, caso que se adecúa perfectamente a lo que está ocurriendo actualmente para el partido Patriotas vs. DIM.

