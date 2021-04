green

El portal ‘Gotta Have Rock And Roll’, especializado en subastas a gran escala, puso en venta este viernes la camiseta con la que Diego Armando Maradona disputó su primer partido con la Selección Argentina en el Mundial de España 1982, donde enfrentaron a Bélgica.

“Maradona usó esta prenda durante la carrera de Argentina en la fase de grupos del Mundial de 1982. Con esta camiseta, el exjugador afrontó su primer encuentro en una Copa del Mundo”, precisó la página web.

La oferta inicial por la camiseta del ‘Pelusa’ es de 65.000 dólares, 235 millones de pesos colombianos. No obstante, el portal norteamericano buscar recaudar cerca de 200.000 dólares, 723 millones de pesos, aproximadamente.

Aunque no tiene más de 35 años, ‘Gotta Have Rock And Roll’ puntualizó que la prenda viene acompañada de un certificado de autentificación. Asimismo, indicó que al comprador se le entregará una carta en la que se detalla la cadena de posesión del artículo.

“Maradona es uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos y esta camiseta se atribuye al comienzo de su afamada carrera mundialista. Por eso viene con una carta de procedencia, un documento de autenticidad James Spence Authentication (JSA) y un certificado de autenticidad Gotta Have Rock and Roll”, concluyó.

La subasta, por último, estará activa en el sitio web especializado durante los próximos seis días y finalizará el viernes 23 de abril, a las 7:00 de la noche (hora colombiana).

Subastan camiseta que utilizó Diego Maradona con Argentina ante Bélgica por la fase de grupos del Mundial 1982