Emiliano Martínez, arquero de la Selección Argentina, habló en la rueda de prensa previa a la final de la Copa América y, por obvias razones, le preguntaron por los gritos que protagonizó en la tanda de penales contra la Selección Colombia para desconcentrar a los jugadores del combinado nacional.

El popular ‘Dibu’ no se arrepintió por lo que hizo y manifestó que sus gritos a los rivales son totalmente normales en el fútbol. En eso coincidieron durante los últimos días la mayoría de aficionados en el continente, aunque unos pocos sí se escandalizaron por sus palabras fuertes contra Yerry Mina, Dávinson Sánchez y Miguel Borja.

“En el fútbol se dicen muchas cosas adentro y afuera de la cancha. Es un partido de fútbol, queda en la cancha. No hay gente y se escucha todo hoy en día. Siempre jugué igual y todo el mundo juega igual. Ahora que no hay gente se escuchan cosas que antes no se escuchaban, pero es totalmente normal en el fútbol“, declaró Martínez.

Sin embargo, esa no fue la única declaración que entregó el guardameta albiceleste sobre aquella tanta de penaltis tan comentada. El argentino aclaró que tiene una muy buena relación con David Ospina y que sus gritos intimidatorios no tuvieron nada que ver con alguna rencilla personal.

“Tengo buena relación con Ospina y lo felicité por los penales en los cuartos de final. Era algo que quería hacer, compartimos tres años en el Arsenal, hacíamos mano a mano en los entrenamientos”, confesó Martínez.

Por último, el argentino aseguró que estudió muy bien a los jugadores colombianos y que fue eso lo que le permitió anticipar a dónde patearían sus penaltis. “Hicimos de todo, estudiamos al rival con los arqueros y el entrenador de arqueros, no nos basamos sólo en eso. Yo decidí estudiar al rival y cómo se paraban. Yo sabía que les gustaba mirar, tuve que esperar hasta el final. Fue sólo impulsarme bien. Fue mi noche”, concluyó.