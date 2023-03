La deportista nacida en Manizales se ha convertido en una gran figura del ciclismo desde que logró hacer historia en 2022 convirtiéndose en la campeona nacional de ruta en una carrera que se llevó a cabo en Pereira y luego se quedó con el triunfo en la Vuelta a Colombia femenina.

Gracias a su destacada capacidad con la bicicleta, su equipo, DNA Pro Cycling, se inscribió en la primera edición del Tour de Normandía femenino y desde hace semanas, la caldense estuvo preparándose para llegar a Europa a representar al país.

Tal como contó la campeona en redes sociales, luego de las competencias nacionales, viajó a Estados Unidos para entrenar más fuerte en la modalidad de ruta y contrarreloj, siendo parte de un campamento de preparación para el tour en Europa.

Sin embargo, al terminar el entrenamiento ella destacó que tenía que viajar al Viejo Continente por lo que envió una de las bicicletas a Colombia desde el país en norteamérica y esta fue retenida por la Dian.

“Enviamos la bicicleta desde Estados Unidos a mi casa, porque no podíamos llevárnosla para Europa y luego otra vez para Colombia. Llevábamos muchas cosas y vamos a hacer un bloque de un mes, entonces llevábamos bicis de repuesto, la alimentación, rodillos, bueno, un montón de cosas, y no nos podíamos encartar con una bici más”, explicó la ciclista de 36 años.

Cuál fue el problema de Diana Peñuela con la Dian en Colombia

La deportista destacó que en otras ocasiones ha enviado elementos de su equipo a su casa y nunca había tenido problemas, pero esta vez, la entidad retuvo la bicicleta porque hacía falta que entregara la factura de compra para nacionalizarla.

“Aquí estoy en Colombia tratando de sacar mi bici de crono de la aduana, tratando de nacionalizarla, pero no tenemos una factura porque ellos no entienden que las bicicletas de los equipos profesionales no tienen factura. Es una bicicleta que nos da un sponsor”, manifestó Peñuela.

Además, contó que es muy difícil conseguir ese papel que demuestre la propiedad de la bicicleta ya que esta se regresa a fin de año o dependiendo del acuerdo con la marca patrocinadora.

“El caso es que estoy en ese proceso acá estoy en casa tratando de recuperarla, hemos enviado cartas de la Federación, yo envíe una carta donde les demostraba que era una bicicleta de una corredora profesional, que no era una bicicleta para vender, que no era una bicicleta que había comprado y la quería entrar a Colombia de ilegal”, concluyó la competidora pidiendo ayuda a sus seguidores para poder resolver el caso.