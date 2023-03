Con anotaciones de Mateo Puerta y Marco Pérez, Águilas Doradas venció en el estadio Alberto Grisales de Rionegro a Deportivo Pereira por marcador de 1-2. Los risaraldenses lograron descontar con Juan Pablo Zuluaga, que en los últimos partidos ha estado cumpliendo una función más ofensiva que defensiva, ante la falta de generación de juego en el frente de ataque.

Los antioqueños fueron superiores en el primer tiempo y les bastó para marcar los dos goles. Si bien Deportivo Pereira mejoró en el complemento, no fue suficiente para por lo menos haberse llevado un punto a la Perla del Otún.

No han aprovechado la oportunidad

Varios de los jugadores que se sumaron al rojiamarillo para este 2023, no han aprovechado la oportunidad que les brinda el entrenador Alejandro Restrepo, como es el caso de Kener Valencia, Kevin Aladesanmi, Kevin Palacios y Johan Bocanegra entre otros. El técnico les ha dado minutos y oportunidad pero ellos no lo han ratificado en la cancha y a esto sumado la lesión de Ángelo Rodríguez y Yesus Cabrera, quienes sí han cumplido.

¿Qué dicen la prensa e hinchas sobre la derrota?

Estos son algunos de los comentarios de periodistas que cubren al Deportivo Pereira e hinchas, tras la caída ante Águilas Doradas:

Otra derrota más, niveles muy regulares, partido de muy pocas llegadas, muy livianos en ataque y nos cobran los errores a nosotros, no nos perdonan y seguimos dando ventajas, Aguilas fue efectivo y cua do quiso atacar lo hizo sin mayores problemas, se vienen dos partidos duros.

Mi NO Top 3 1. Kener Valencia 2. Aladesnami 3. Yilmarb

PÉSIMO partido del @Corpereira , se les vio muy incómodos, no hay variantes que garanticen buen despliegue de juego. Los “refuerzos” demasiado flojos y Niveles individuales muy bajos. Preocupante lo de hoy 🟡🔴

Ganó bien Águilas que fue más que Pereira. Nada que aprovechan la oportunidad jugadores que llegaron como el caso de Kener, Aladesanmi, Palacios, lastimosamente no hemos vuelto a ver al Bocanegra de los primeros partidos. El profe los pone y no ratifican esa confianza.

La irregularidad nos sigue castigando, no hilamos 2 partidos buenos seguidos. A estas alturas hay jugadores que todavía no entienden la idea de juego del profe, que sigue haciendo milagros con la nómina.

Un partido mas!

Un partido menos para el debut en Libertadores

Hace 8 días lo dije y muchos me crucificaron. Hoy lo ratifico.

No sabemos a qué jugamos!

No tenemos jugadores para el plantel que quiere proponer el Profe Restrepo

— Harold Tabares ⭐️ (@hartab) March 12, 2023