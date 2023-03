Deportivo Cali y Deportivo Pereira se pusieron al día en el duelo pendiente por la fecha 1 de la Liga BetPlay. Anoche el actual campeón del fútbol profesional colombiano, consiguió su tercera victoria en el campeonato y la primera como visitante tras haber derrotado a los verdes por la mínima diferencia.

Rompieron larga sequía

Los Matecañas acumulaban 34 años sin victorias en sus duelos ante Deportivo Cali en territorio vallecaucano, por lo que anoche rompieron esa larga sequía. La última vez había sido en el mes de septiembre de 1988, por lo que en esta ocasión el encargado de volver a darle el triunfo a los risaraldenses en esta plaza fue el atacante Ángelo Rodríguez.

(Vea también: “Eso no es fútbol”: siguen los lloros de Pinto y ahora fue en derrota de Cali vs. Pereira)

👉Hace 34 años, un 22/09/1988. Fecha del último triunfo de @Corpereira visitando a @AsoDeporCali por liga, en aquella ocasión los matecañas ganaron 3-1 con anotaciones de Federico Valencia, Oscar Galeano y Mauricio Silvera, descontó José "Willy" Rodríguez por los azucareros. pic.twitter.com/CYCDbaYE9j — Memoria y Estadísticas del FPC 📊 (@MemoriaFPC) March 2, 2023

Siempre la ley del ex

No deja de aplicarse la ley del ex en el fútbol. Ángelo Rodríguez, que no salió de la mejor manera del Deportivo Cali, marcó con una muy buena definición el tanto para la celebración de los dirigidos por Alejandro Restrepo, que pasaron del puesto 13 al sexto con nueve puntos.

(Vea también: “Rotaba al ‘Pibe’ y a todos ellos”: Pinto a pregunta de periodista en derrota de Cali)

Dedicado a Yesus Cabrera

En la anotación, los jugadores del Deportivo Pereira sacaron una camiseta con el número 10 de Yesus Cabrera, a quien le dedicaron el gol tras haberse conocido la lesión que sufrió de ligamento cruzado anterior en la pasada fecha frente a Jaguares, que lo tendrá por lo menos seis meses por fuera de las canchas.

Ahora reciben al Tolima

Deportivo Pereira retorna a la capital de Risaralda para preparar su próximo partido este domingo a las 7:50 de la noche en el estadio Hernán Ramírez Villegas por la fecha séptima de la Liga.