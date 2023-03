Deportivo Cali no pudo de local ante el Pereira y cayó derrotado por primera vez en el semestre; el equipo ‘verdiblanco’ careció de generación de juego y además dejó muy decepcionada a su buena hinchada que fue a acompañar al equipo ‘azucarero’ pese al difícil horario.

Tras la derrota, el técnico Jorge Luis Pinto habló del compromiso: “Estamos golpeados porque no le dimos esta satisfacción a la afición que nos está empezando a acompañar y eso nos tiene golpeados”.

El estratega ‘verdiblanco’ fue cuestionado por las rotaciones en la nómina y así respondió: “Me tocaría explicar muy largo los fenómenos de fisiología que manejo hace 35 años. Estas rotaciones las manejo hace 30 años. Rotaba al ‘Pibe’ Valderrama y a todos ellos, estoy convencido de lo que hice, estoy absolutamente seguro”.

“El partido no fue fácil porque el equipo se metió atrás y tuvo la suerte de hacer el gol en un tiro de esquina, no estoy ni arrepentido y el día en que la tenga que volver a hacer, la vuelvo a hacer, es lo que yo como entrenador considero, no voy a hacer otras cosas, conozco a mis jugadores y sé qué rendimiento pueden tener, que de pronto los que entraron no tuvieron el mismo ritmo de otros partidos también lo entiendo”.

Habló del rendimiento de Juan José Tello: “Hoy Tello tiene más experiencia jugando con el equipo que Montaño. y Montaño no tuvo la claridad que se necesita a veces, el rival también se defendió con todo, hay que reconocerlo y de pronto nos equivocamos. Tello, con más mundo futbolístico, está entrando mejor”.

Sobre el desarrollo del partido: “Este equipo hace una línea de cinco y agrupa a su bloque defensivo, que a veces no es fácil, quisimos sobreponernos a eso, abriendo la cancha, porque por el frente no era fácil y atacarlo sobre espalda; no salió, se dificultó y nosotros también nos desesperamos, especialmente en los últimos 20 minutos, a meter ese pelotazo afanado, sin claridad, ahí de pronto nos equivocamos”.

Finalmente comentó: “Puede ser que nos cueste en casa porque los adversarios vienen a defenderse o no, esa es la identidad que quiero saber; hoy metieron, pararon, no permitían el ritmo de juego, en fin, eso ha costado, lo reconozco. Se meten atrás y aguantan y en un contragolpe o una jugada de tiro de esquina como la encontraron ellos, volumen de ataque no tuvieron. Nosotros luchamos los 90 minutos casi en campo contrario, no nos fue fácil, hay que ser franco”.