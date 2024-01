En el fin de semana del 20 de enero se estará dando inicio al primer semestre de la Liga Colombiana 2024 donde se jugará una fecha menos que es la correspondiente a la de los clásicos, por lo que el campeonato tendrá 19 jornadas. Deportivo Pereira abrirá el certamen liguero en condición de local recibiendo al Deportivo Cali, siendo el estreno de Leonel Álvarez en el banquillo técnico del ‘Matecaña’.

Los 20 que no continúan en el Deportivo Pereira

Casi que la nómina base del 2023 no continuará en la institución para este 2024, incluso algunos de ellos integraron el equipo que logró la hazaña de la primera estrella en 2022: Aldair Quintana, Kener Valencia, Adrián Balboa, Johan Bocanegra, Santiago Londoño, Danilo Santacruz, Camilo Moreno, Juan Pablo Zuluaga, Delio Ángel Ramírez, Jesús David Murillo, Ángelo Rodríguez, Arley Rodríguez, Edison Restrepo, Maicol Medina, Geisson Perea, Diego Hernández, Carlos Ramírez, Jimmy Congo, Cristian Blanco y Juan Sebastián Quintero.

Cinco refuerzos suma Deportivo Pereira para la presente temporada, los cuales han generado muy buenas sensaciones no solo en los hinchas pereiranos, sino también en la prensa deportiva de algunas ciudades del país, destacando el equipo que se está conformando en cabeza del antioqueño Leonel Álvarez.

Es así como se han sumado el delantero Faber Andrés Gil, proveniente del Atlético Huila; Carlos Darwin Quintero, retornando al club tras su brillante paso en 2008; el defensor central José David Moya, proveniente del fútbol de Paraguay; otro regreso soñado, el del volante Juan David Ríos quien llega del Deportes Tolima y retorna al club de sus amores en el mejor momento de su carrera y el más reciente es el caso del delantero argentino de 27 años, Santiago Gómez, quien militó en 2023 en Real Cartagena donde marcó 19 goles en el año jugando el Torneo de la B.

Rumores de posibles llegadas

No cabe duda que tras la salida de los arqueros Aldair Quintana y Santiago Londoño, hace falta un guardameta que llegue para acompañar a Franklin Mosquera y uno de los nombres que ha sonado como rumor es el del ex arquero del Once Caldas, Éder Chaux, quien se acerca a la institución Matecaña. Además también se espera la confirmación oficial del lateral Nicolás Giraldo que el último año militó en Deportes Tolima y del defensor de 26 años Jean Pestaña, el cual conoce muy bien Leonel Álvarez ya que lo tuvo en Águilas Doradas en 2023.

