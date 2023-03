Aunque jugaba de local y con la necesidad del resultado, Deportivo Cali apenas pudo empatar en casa con América de Cali, siendo un resultado que no se tomó tan negativo debido al contexto. Sin embargo, Jorge Luis Pinto mantuvo su actitud dura con los periodistas y se mostró incómodo en varios momentos de la rueda de prensa.

Los ‘Azucareros’ empezaron el partido atacando, pero el primer gol llegó por los ‘Escarlatas’, por intermedio de Iago Falque. Pero rápidamente llegó el empate de John Vásquez y el 1 por 1 que se vio en el primer tiempo no cambió hasta el final del encuentro.

Con la mejoría de su equipo, sin perder con el líder y destacando el gran apoyo de la afición del Cali, Pinto asistió a la atención a medios esperando que destacaran muchas cosas del juego. Pero se encontró con las preguntas necesarias sobre la ausencia de triunfos, la mala posición en la tabla de posiciones y la preocupación por el descenso a futuro.

Antes de responder la primera pregunta, el experimentado DT quiso hacer énfasis en que ninguno de los jugadores perdió tiempo y que eso es “fútbol supermoderno”, dejando clara su inconformidad por los partidos que ha disputado en esta temporada y que lo ha llevado a apuntar a equipos rivales y sus respectivos técnicos. Pero después, se negó a responder sobre la sustitución de Daniel Mantilla, argumentando que no iba a hablar eso en público e invitando al periodista a hablar por fuera, sin micrófonos ni cámaras:

En la segunda pregunta, de nuevo, cuestionaron por los cambios de Mantilla y de Rafael Bustamante, algo que no le gustó a Pinto e intentó interrumpir la pregunta del periodista. Pero dio algún detalle mayor al de la primera respuesta:

“Las cosas de mis jugadores no las hablo públicamente. El que quiera, va y me busca, y se lo explico… En algunas de esas cosas, se sacrifican ciertos jugadores, es entendible. Pero piensa uno en la productividad del equipo”

Más adelante, llegó el cuestionamiento sobre los laterales y no estuvo de acuerdo el DT, lo mostró soltando una risa antes de hablar y después dio sus razones para no dar razón al periodista:

“(Risas) Con todo respeto, no quiero entrar en polémicas. El equipo tuvo, en el promedio del partido, el 60 % de posesión y control del juego, según las grandes estadísticas e investigaciones que hacen… Con los laterales, yo no acostumbro ser subjetivo, porque me parece que no debo serlo, personalizado. Pero Aldair, para mí, fue uno de los jugadores del partido. Y Tello, de pronto, en el segundo tiempo bajó en su profundidad, porque le pusieron un puntero neto. Pero esos 2 muchachos no jugaron mal, con todo el respeto”