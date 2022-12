En todo un ‘novelón’ se convirtió la situación contractual del zaguero Sergio Mosquera, quien -al parecer cansado de estar con Deportes Tolima– decidió irse por el camino más pedregoso, y todo con el anhelo de romper lo más pronto posible la relación que por casi seis años ha tenido con el ‘Vinotinto y Oro’. No de otra forma se entiende la carta de renuncia que radicó ante el club, alegando justa causa.

El Rincón conoció que el documento presentado por Mosquera fue respondido con dureza por el departamento jurídico de la institución, que desestimó la decisión y lo conminó a cumplir a cabalidad su contrato: el cual expira el 30 de junio del 2023. En el seno del cuadro de Ibagué no cayó nada bien que, tras todo el apoyo brindado al futbolista en momentos de dificultad, este sea el pago recibido.

Y es que en la divisa de la ‘Tierra Firme’ siguen sin entender cómo a uno de los futbolistas de mayor antigüedad en el plantel, y también uno de los mejores pagados, le entró el afán de irse a las malas del conjunto con el que dio el gran salto en el fútbol profesional colombiano; con el que ganó dos títulos ligueros y una Superliga y en el que se erigió como el defensor más goleador del planeta, en el 2021.

La postura del club es vehemente, pues han hecho énfasis que han cumplido con sus deberes como empleadores de manera estricta, aun cuando el jugador paisa ha estado en departamento médico, como aconteció en 2022: campaña que en la que solo jugó 14 de los 48 cotejos en los que estuvo la ‘tribu’ en la Liga, con 1.028 minutos; y por una prolongada lesión no estuvo en Copa Libertadores.

Además, en este tema tiene bastante interés Envigado Fútbol Club, que sería dueño de una buena parte de los derechos deportivos de Mosquera, y que ante la determinación del futbolista no dudaría en reclamarle a los ‘Musicales’ una indemnización, por lo que sería la pérdida de su activo. Algo similar a lo que hizo Cortuluá con Atlético Nacional, por el caso del delantero pereirano Fernando Uribe.

Aunque la molestia con el futbolista es total, desde la directiva insisten en encontrarle salida a esta coyuntura y quieren hacer las cosas al derecho. Por esto, han planteado una nueva negociación con Nacional, escuadra que lo pretende, en pro de no entrar en conflictos legales con el defensa, quien tiene contrato vigente con los de Ibagué y, así pues, debe honrar el compromiso establecido en el papel.

Apelando a las buenas relaciones que de vieja data han tenido con el presidente de los verdes, Mauricio Navarro, esta redacción pudo revalidar la información que había adelantado el periodista Felipe Sierra: la intención de hacer un ‘mano a mano’ con el equipo antioqueño, pero en vez de Bryan Rovira, quien no quiso entrar en el negocio anterior, esta vez pretenderían al volante Yeison Guzmán.

Sobre la posibilidad de un nuevo ‘trueque’ entre Deportes Tolima y Atlético Nacional, con Sergio Mosquera y Yeison Guzmán: el balón está en campo ‘verdolaga’. Hay una serie de ‘arandelas’ que no terminan de cerrar para los de Medellín. Por ahora nada más que eso, una opción. pic.twitter.com/bQyJhs9AX8 — M.Alejandro Rodríguez ⭐⭐⭐ (@donalhejor) December 4, 2022

Según le han contado a El Rincón, la pelota está en campo nacionalista, que deberá definir qué tan viable es la posibilidad de desprenderse de un deportista por el que han hecho un esfuerzo económico importante. Y, a cambio, recibir a Mosquera; de quien es sabido que es hincha del ‘Rey de Copas’ y con su postura radical lo que busca es forzar su salida del ‘Vinotinto’ para firmar en Medellín.

En la interna del Tolima tienen claro que si Sergio insiste en incumplir lo pactado en su contrato, irán hasta las últimas consecuencias, como ya pasó en el caso del volante Rafael Carrascal. “Amanecerá y veremos, por ahora no hay nada nuevo”, indicó una fuente muy cercana a este medio, en lo referente a este intercambio que se ha planteado, en el que podría haber -también- dinero de por medio.

En el caso del volante, quien llegó con la carta de libertad en la mano al América, en julio de 2019, no se impuso una sanción económica fuerte al elenco vallecaucano. Pero sí se le castigó con no poder fichar elementos en el segundo semestre del 2022, lo que terminó afectando la campaña de los ‘Diablos Rojos’; y con este antecedente, Nacional -de seguro- no quisiera exponerse a este castigo.