Se cumple la primera semana de labores del Deportes Tolima en el predio de San Gabriel, con miras a lo que será su participación en la Liga BetPlay 1 2023 y la primera fase de la Copa Sudamericana. El ‘Vinotinto y Oro’, que trabaja con 10 nuevos jugadores para la presente campaña, aún sigue a la búsqueda de arquero, con la intención de reforzar esta posición, en la que mostró algunas falencias.

Sobre el particular, una serie de nombres se han contemplado desde que inició el mercado de pases en el rentado, unos más cercanos que otros. Uno de ellos, el del nariñense Iván Mauricio Arboleda, quien luego de su tormentosa experiencia con el Rayo Vallecano, en España, buscó recalar en el FPC y estuvo en serias conversaciones con la ‘tribu’; pese a que en su momento el evidente interés fue negado.

En diálogo con el programa ‘El Vbar’ de Caracol Radio, el guardameta de 26 años, quien pasó por clubes como Banfield y Newell’s Old Boys de Argentina, habló de lo que fue la posibilidad de unirse al plantel tolimense; que a la postre no prosperó. Entre otras, por sus altas pretensiones económicas y, también, sus inconvenientes con el elenco ibérico, que generaron cierta precaución en su momento.

“Tuve llamadas del Tolima y Bucaramanga. Me tomé mi tiempo, tuvimos bastantes charlas con el Tolima en su momento, no se dio el acuerdo. Ahora esperando la oportunidad de volver afuera, quiero tener esa revancha a nivel europeo”, confesó el futbolista. Y es que, si bien el presidente César Camargo Serrano desestimó ante la prensa su arribo, no descartó que se pudiera concretar.