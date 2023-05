Deportes Tolima afronta una nueva semana, en la que si bien no tiene competencia en la Liga BetPlay 1 2023, y tendrá un receso en la Copa Sudamericana, avanza en la conformación de la nómina del segundo semestre, en el que será dirigido por el argentino Juan Cruz Real. Y se conocieron este lunes dos importantes novedades con respecto a ese tema, que involucran al ‘1 y al 9’, respectivamente.

En cuanto al delantero, el presidente César Camargo Serrano, le confirmó a ‘Fútbol Once’ de ‘La Voz del Pueblo’ que están tras los servicios del atacante Jhon Vásquez, del Deportivo Cali: así como lo adelantó el periodista Carlos ‘El Petiso’ Arango. Para ello, han presentado una propuesta al cuadro vallecaucano, para tener el jugador en préstamo e, incluso, pagarle la deuda que tiene su club con él.

“No es fácil. Queremos ayudarle al Deportivo Cali, le ofrecimos la mano, no estamos en el plan de sacar jugadores libres y ellos lo están analizando para ver si viene uno o dos jugadores; pero siempre dentro del marco insttucional de la Dimayor”, expresó el directivo con este espacio, en el que entregó importantes noticias de cara al plantel que quiere conformar para el torneo que se avecina.

Asimismo, dejó una ‘ventana’ abierta en el caso Daniel Mantilla. “El ofrecimiento fue hecho al Cali como institución y entiendo que lo están evaluando. Si Mantilla es uno de los hombres que está allá, pues hay posibilidad; sin embargo, su intención es ir afuera”, remarcó el dirigente, que confía en que de parte de los vallecaucanos no se deseche la opción de darle un nuevo aire a uno de sus activos.

A su vez, Camargo Serrano indicó que el paraguayo Gustavo Adrián Ramírez, aunque aún no ha sido consultado con el cuerpo técnico, aún no es descartado. “Fue un gran profesional en nuestro equipo, no hemos tocado el nombre, y queremos darle la oportunidad a nuestro muchacho (Jéinner) Fuentes. No lo hemos ventilado, la verdad, y leí que salía del Cali. No lo descarto, pero no lo hemos tocado”.

Del mismo modo, se refirió a la posibilidad de tener al delantero argentino Gonzalo Lencina, hoy en Atlético Bucaramanga, la cual quedó prácticamente descartada. Y todo porque Belgrano, dueño de su pase, está pidiendo una tarifa muy alta por el ariete, por lo que desde el club de la ‘Tierra Firme’ se bajaron de ese ‘bus’ y analizan otras opciones, que sean más cercanas al presupuesto del plantel.

“Lencina no es posible tanto por el Bucaramanga, que pretende unos recursos por dejarlo salir, como por las cifras que está manejando Belgrano por él. Eso hace que sea muy difícil adquirirlo por parte de un club colombiano”, refirió Camargo Serrano a este programa. Con lo que fue despejando interrogantes por parte de los aficionados, en relación con posibles refuerzos.

Cuando le mencionaron al atacante Marco Pérez, del registro de Águilas Doradas, fue diplomático en sus respuestas, pues es consciente que en este momento está enfocado en los cuadrangulares. “No hemos hablado de Marco, yo sí que lo quiero. Tenemos una relación muy particular con él y mi hijo Alejandro. Y es en serio: somos respetuosos con los jugadores que aún están en competencia”.

Quiénes serán los arqueros del Deportes Tolima



Del mismo modo, confirmó que el guardameta Christian Vargas seguirá haciendo parte de la institución, ante la lesión prolongada de elementos como los goleros Juan Camilo Chaverra y William David Cuesta. Todo esto pese a que el contrato del pereirano se le vence el contrato el próximo 30 de junio, y se llegó a pensar que abandonaría la institución ante el arribo de Neto Volpi.

“Realmente Christian Vargas va a continuar con nosotros”, enfatizó el directivo, quien aparte aclaró que el contrato de Volpi está hasta diciembre del 2024, por lo que insistió en no entender por qué desde algunos medios se manejó una posibilidad de que se marchara culminado el compromiso internacional de la ‘tribu’, a finales de junio. Así que Tolima ya tiene a dos jugadores confirmados.

Por su parte, en el caso de Miguel Augusto ‘Nano’ Prince, quien oficia como gerente deportivo y del que se han conocido de manera extraoficial algunas inconformidades con respecto a su labor dentro del club, Camargo le dio su espaldarazo. Lo anterior, debido a que considera que su proceso con las divisiones menores es exitoso, por lo que no se contempla una salida del nortesantandereano.

“Es cierto algunas versiones y algunos comentarios que han salido en la prensa, pero en este momento el profesor Prince está en función -y ustedes se han dado cuenta- de la promoción de las divisiones inferiores. Está concentrado en su trabajo de fútbol de las divisiones menores. Y es un espaldarazo los jugadores que están surgiendo del Deportes Tolima”, precisó Camargo Serrano.

También asumió toda la responsabilidad del fiasco del equipo femenino en la Liga y anunció en que hará mayores esfuerzos para que esta situación, en la que terminó último del ‘todos contra todos’, con solo dos puntos en 16 cotejos, no se repita. Su intención es acercar a una mujer al cargo de directora técnica, en reemplazo del ibaguereño Jhon Agudelo, quien fue destituido de sus funciones.

Y. por último, confirmó que se sacarán abonos para el segundo semestre, que dejará de llamarse ‘tiqueteras’ como confirmó en este espacio. “Sí vamos a tener un producto para los hinchas fieles y está estructurado para lo que vamos a vender en el segundo semestre, que será diferente con respecto al primero”, puntualizó Camargo Serrano, quien se encuentra en territorio español.