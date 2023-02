Tal parece que la incertidumbre sobre si el delantero del Deportes Tolima, Brayan Gil, finalmente actuará o no con la selección de El Salvador en la categoría mayor ha desatado una fuerte polémica en el país centroamericano. Todo a juzgar por las declaraciones del técnico del combinado ‘guanaco’, Hugo Pérez, quien no se guardó nada y habló de este caso, de cara a la fecha FIFA de marzo.

En rueda de prensa, el entrenador se refirió a la posibilidad de que el delantero caleño, quien en sus primeros cuatro partidos con la ‘tribu’ en la Liga BetPlay 1 2023 ha marcado dos goles, esté o no con su seleccionado en los encuentros frente a Honduras y Estados Unidos, el 22 y 27 de marzo en territorio norteamericano, por la CONCACAF Nations League. Y soltó una frase que desató una gran ola de comentarios en dicho país.

“Vamos a llamarlo, está en la lista de los que queremos llevar a Estados Unidos. Lo demás es una decisión de él. Yo confío en su palabra y lo que me ha dicho es que quiere jugar para nosotros (…) Porque aquí andan diciendo que no, que no va a jugar, que si Colombia lo agarra puede ser mejor. Eso lo entiendo, y al final, lo que he dicho durante muchos meses en este tema, él decide”, dijo.

Pérez fue claro y manifestó que el panorama se irá aclarando a medida que se acerque la fecha para dar a conocer la convocatoria. “Esperemos que esté con nosotros. En lo personal, para nuestra selección es una pieza muy importante, pero tampoco le voy a poner una pistola para que venga, sigo pensando en que para él y para nosotros es una buena oportunidad”, refirió el timonel nacional.

Asimismo, indicó que en los últimos días ha tenido conversaciones con el futbolista de 22 años, quien cuenta con doble nacionalidad, gracias a que se crio y se formó en este país, con sabido paso en el club FAS. Y recalcó hasta el cansancio que le ha dicho que quiere ser tenido en cuenta; aunque versiones de prensa indicarían que sería una situación que estaría considerando el jugador, pues también podría entrar en los planes de Colombia.

“Las platicas con él han sido directas, y lo que me ha dicho es que quiere que lo tomemos en cuenta para estas fechas FIFA. Así que lo que digan o crean los demás, tal vez tengan una información que yo no tengo. Nosotros estamos trabajando para que esté con nosotros, eso sí. Él me ha dicho: ‘profe, tómeme en cuenta'”, indicó Pérez sobre el deportista en cuestión.

De Gil, medios como ‘El Gráfico’ de El Salvador, informaron que todavía no cuenta con la documentación completa para integrar la nómina de la selección. Aunque a juzgar por las palabras de Pérez solo es que el ariete, quien llegó a los ‘Pijaos’ procedente del Alianza Petrolera, oficialice la determinación y se agilizarían los trámites para que haga parte de estos dos importantes cotejos de fogueo.

Los rumores sobre la opción de que descarte jugar con la ‘Selecta’ comenzaron a alimentarse por las declaraciones del estratega de Alianza, el colombiano Eduardo Lara: quien indicó a medios televisivos que, debido a la alta cotización de Gil por su momento en el ‘Vinotinto y Oro’, complicaría los planes de la federación de El Salvador, y apuntarían a que fuera tenido por su país de origen.

