A una semana de haber finalizado su participación en la Liga BetPlay 2 2023, que coronó el miércoles 13 de diciembre a Junior de Barranquilla como su nuevo campeón, Deportes Tolima —que se quedó a un paso de haber peleado la estrella que ganaron los ‘tiburones’— entregó las primeras novedades en cuanto a la conformación de su nómina: que afrontará en 2024 el torneo local y también la Copa Sudamericana.

Tal y como lo había adelantado el presidente del club, César Camargo Serrano, a través de las redes sociales el club de la ‘Tierra Firme’ oficializó los primeros cuatro elementos que abandonarán la institución para el año venidero. Una lista que, a decir verdad, no causó mayores sorpresas, pues los que están en ella son, justamente, los que estaban próximos a que sus contratos expiraran con la institución.

¿Cuáles son los jugadores que no seguirán con Deportes Tolima?

El primero de ellos es el cancerbero Christian Vargas, que luego de estar por un año y medio en el ‘Vinotinto y Oro’ buscará nuevos aires en su carrera futbolística. El pereirano, al que se le extendió su vínculo por un semestre más por necesidad, puso ahora sí fin a su ciclo, aunque no de la mejor manera: pues cuando tuvo que responder bajo los tres palos quedó en deuda y no generó seguridad en la afición.

Al golero se sumará el experimentado Juan Guillermo Arboleda, que en esta segunda etapa con la divisa 'musical', luego de la que protagonizó entre 2017 y 2019, no tuvo la misma regularidad. Y luego de una temporada en la que no pudo consolidarse en el primer equipo, tomará nuevos rumbos, con la ilusión de volver a la gran escena en el FPC, del que ya fue campeón, pues levantó el trofeo en la temporada 2018-1.

También se marchará del primer equipo el volante Carlos Esparragoza: otro al que le costó marcar diferencia en el campo de juego, “Fue un placer vestir estos colores. Gracias Deportes Tolima, hasta pronto”, se le leyó al futbolista en un mensaje en su perfil de Instagram, con el que puso fin a este ciclo de un año con los de Ibagué y empezó a mirar nuevas opciones para su trasegar como jugador profesional.

Y, por último, el extremo Estéfano Arango tampoco seguirá con el club, un año y un mes después de haber sido oficializado como refuerzo. Al final, las expectativas que se generaron con su presencia en el primer equipo no terminaron de consumarse y el futbolista, exAlianza Petrolera, quedó en deuda: sobre todo cuando fue incluido en cotejos decisivos para el colectivo, en los que no estuvo al máximo nivel.

“Agradecemos su profesionalismo durante su estadía en el club y deseamos muchos éxitos en sus carreras deportivas”, expresó el club en su perfil de X (antes Twitter), en relación con estos elementos, que se convierten en las primeras novedades del plantel de cara a la campaña venidera. Sin dar más detalles, así se empezó a configurar la ‘poda’ en la nómina, que se espera sufra más bajas en este receso.

El retorno del grupo a entrenamientos será el 4 de enero de 2024, cuando se espera que se haya definido el futuro contractual de varios elementos del club que no estarán en los planes. Algunos de ellos, el volante ofensivo Raziel García; y los mediapuntas Luis Miranda y Álvaro Meléndez, que no tendrían lugar en el esquema del antioqueño David González, que en materia de incorporaciones no tendría sorpresas.

