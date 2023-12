Han pasado seis días desde que finalizó la participación del Deportes Tolima en la Liga BetPlay 2 2023 y empezaron a conocerse una serie de situaciones que estarían involucrando a miembros de la nómina que estuvo cerca de pelear título en el certamen. Específicamente con respecto a lo que sería el interés de algunos de marcharse del club y buscar nuevos horizontes profesionales, aunque de formas ‘non sanctas’.

O al menos es lo que podría inferirse tras las duras revelaciones del presidente del ‘Vinotinto y Oro’, César Camargo Serrano: que en diálogo con RCN Radio Ibagué señaló que uno de los clubes grandes del FPC estaría ‘endulzándole el oído’ a uno de sus futbolistas, pese a que aún tiene contrato vigente con el club, lo que obligaría a cualquier interesado a negociar primero con la institución y no con el deportista.

¿A cuál jugador del Deportes Tolima le están coqueteando desde Nacional?

Se trata del volante Juan David Ríos, que de acuerdo con Camargo fue contactado por dirigentes del Atlético Nacional, que han mostrado interés en contar con sus servicios para la temporada del 2024. Un interés que no es nuevo, pero que en esta ocasión estaría con la firme intención de concretarse. Pese a que al deportista le quedaría un año más de contrato con el elenco ‘Pijao’, que hizo una importante inversión.

“Lamento mucho esas prácticas de contactar al jugador, de hacerles ofrecimientos, sin haber hablado con el propietario de los derechos deportivos. Pienso que ese no es el orden, ha habido algunos acercamientos, pero en este momento no tenemos una oferta sobre la mesa”, señaló el directivo, que no descartó que se pueda hacer negocio con él, pero invitó a que se haga por el ‘derecho’.

“Esperamos que recompongan ese camino y nosotros estamos prestos a recibir ofertas por jugadores, por supuesto. Pero siempre nuestro mayor interés, en este momento, es que el equipo sea exitoso desde el punto de vista deportivo. Tenemos que competir y contar con unas finanzas sólidas”, agregó Camargo Serrano al citado medio, con lo que no ocultó su molestia con este sonoro caso.

En el 2023, Ríos actuó en 36 partidos en la Liga, de 46 disputados, con un total de 3.037 minutos en sus cuentas; además de 147′ en dos cotejos en la Copa BetPlay, y 540 minutos más en seis apariciones en la Copa Sudamericana. Un balance sin lugar a duda positivo para uno de los bastiones del mediocampo del onceno de la ‘Tierra Firme’, que por lo visto no desecharía tomar nuevos aires en su carrera futbolística.

El contrato de Juan David Ríos con Deportes Tolima se vence en diciembre de 2024 y, salvo una jugosa oferta por sus derechos deportivos, lo más probable es que su futuro seguirá atado a la divisa ibaguereña: en la que se ha ganado un lugar en el corazón de la hinchada, como parte vital de las campañas que llevaron al club a competir al máximo nivel y a ganar títulos en 2021-1 (Liga) y 2022 (Superliga).

Por el momento, ni el profesional en mención, ni el club implicado en lo que serían estas prácticas, se han pronunciado sobre lo dicho por el directivo. Mientras tanto, los aficionados siguen a la espera de saber cuáles serán las altas y las bajas de la nómina que dirige el antioqueño David González, con miras a la presencia en un certamen en el que tendrá que ser de nuevo protagonista y pelear los primeros lugares.

El equipo 'verdolaga' ya empezó a preparar el próximo año y confirmó la salida de 4 futbolistas y la llegada de 2 jugadores que estaban en equipos del FPC.

Además, hace unas horas salió el rumor de que Nacional estaría negociando a Bernardo Espinosa, defensor que actualmente está jugando en el Girona, equipo que es líder de la liga en España.

