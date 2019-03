Perilla señaló a los también exárbitros Óscar Julián Ruiz e Ímer Machado de acosarlo sexual y laboralmente en varias oportunidades.

En la parte final de lo que contó ante la periodista Vicky Dávila, Perilla hizo referencia a una fiesta a la que asistieron varios árbitros del país. Según él, en la reunión, Ruíz le dio trago para “subirlo a la habitación”, situación que evitaron sus compañeros.

“Sí tuve un inconveniente esa noche (en la fiesta). Yo no tomo. Julián me ofreció un par de tragos. De hecho me lo dijo: ‘Harold, le tomé unas fotos y usted está borracho’. Mis amigos me protegieron porque él quería llevarme a la habitación. Hay testigos de eso”, aseguró Perilla este martes en el programa de radio.

“Yo no tomo, soy un tomador social y eso es una vez cada 5 años. Ese día Óscar me dio trago y afortunadamente estaba tan vomitado que ni ganas le habrán dado de hacerme algo. Tengo testigos de que me quería meter a la habitación”, concluyó Perilla, al recordar una de las ocasiones en las que, según él, fue acosado por uno de los árbitros más reconocidos de la historia del fútbol colombiano.

Sobre una de las ocasiones en las que, según Perilla, fue acosado sexualmente por Ímer Machado, el exárbitro Fifa contó: “Me tocó la cola y los testículos muchas veces, me tuvieron que contener. Lo reporté a comisión técnica y hoy lo tengo denunciado. Tengo miles de experiencias de ese tipo con él y varios testigos, por eso es muy fácil de probar”.

Esta es la entrevista completa que Harold Perilla y otros árbitros retirados le concedieron a La W Radio para denunciar presuntos casos de acoso sexual y laboral en el arbitraje colombiano: