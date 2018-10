El primero en referirse a este tema fue el presidente de Atlético Nacional, Juan David Pérez, que en entrevista a Blu Radio, el miércoles 17 de octubre, aseguró que varios jugadores del equipo calmaron los ánimos de Dayro.

“En ningún momento hubo agresión por parte de Dayro en los camerinos”, dijo Pérez.

No obstante, Dayro Moreno dio más detalles este domingo en entrevista con Gabriel Meluk en el diario El Tiempo, asegurando que si bien estaba caliente por la situación no tuvo la intención de devolverle el golpe a su compañero, pero si quería hablar con él.

“Cuando termina el partido y yo arranco a correr para el camerino para hablar con Lucumí, entonces lo tomaron de otra manera: que de pronto yo lo iba a agredir, que iba a formar más cosas. Usted sabe que en el fútbol el camerino es privado, las cosas se arreglan allá y eso queda para nosotros. Cada uno tiene la decisión de pensar lo de cada uno. Yo me he caracterizado por ser buena persona”, expresó el delantero.

Y es que, según contó, Dayro ya había tenido una conversación con sus compañeros en la que les pidió, que si era para beneficio de Nacional, lo “putearan” pero que en la cancha todos fueran amigos.

“Eso no es secreto que en fútbol a veces se empiezan a putear, pero no llegan a las manos ni nada. Incluso, por eso salí muy caliente. Como yo se lo expresé al presidente: llevo 16 años de fútbol profesional colombiano y a mí nunca me había pasado una situación de estas, que un compañero me agrediera así dentro de la cancha, que me faltara al respeto, a mis principios, a todo. Y yo soy una persona tranquila: donde hubiera sido otro, hubiera reaccionado ahí dentro de la cancha”, dijo Dayro.