El jugador, de 33 años, admitió que la noticia le cayó como un “baldado de agua fría” y que siente tristeza porque estaba como en casa, disfrutando de una buena relación con la hinchada y muy comprometido con el club y su familia, según dijo a El Tiempo.

“Pero estoy tranquilo, estoy con mi familia asimilándolo de la mejor manera, haciendo las cosas bien y preparándome. Trato de no perder el ritmo, porque en cualquier momento me puede salir otra oferta”, dijo Moreno a ese medio a la vez que aceptó que su imagen profesional fue seriamente afectada por su salida del equipo.

El futbolista expresó en la entrevista que si bien respeta la decisión de la directiva del conjunto antioqueño no la comparte porque considera que el altercado con Jeison Lucumí no era como para sacarlo del equipo y que, al final, él terminó pagando los platos rotos de una floja campaña deportiva.

“Nacional es un equipo acostumbrado a ganar títulos. Desafortunadamente este año no se ha podido. Perdimos dos finales, por ahí Nacional no se ha recuperado, y eso es de todo el grupo, los 25 que estamos en la nómina de Nacional. A mí me cayó el agua sucia de todos, pero yo estoy tranquilo”, mencionó el delantero cuyos derechos deportivos pertenecen al empresario Álvaro Muñoz Castro, precisó el diario.