Este fin de semana, los seguidores del portero colombiano quedaron preocupados al verlo salir llorando en ambulancia luego de un choque sufrido en el partido en el que su equipo, Al-Nassr, empató 0-0 de local con Al-Shabab por la fecha 13 de la Liga de Arabia Saudita.

(Vea también: ¿Cuándo empieza el Sudamericano Sub-20? Conozca todos los detalles)

Aunque inicialmente se pensó que el golpe no sería de gravedad, el equipo árabe anunció que este martes el antioqueño sería intervenido quirúrgicamente por una fractura de un hueso del codo.

In today's game, our goalkeeper David Ospina had an injury.

Medical exams showed a fracture in one of his elbow bones.

He will be out of action for about 6 weeks.

We are all with you @D_Ospina1,

You'll comeback stronger 💛🙏 pic.twitter.com/rBC2o1zFwP

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 14, 2023