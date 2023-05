Para los micrófonos de ESPN, ‘Mao’ Molina dio su punto de vista sobre la salida de David González del banquillo rojo.

El presente del Independiente Medellín no es nada bueno. En el rentado local, está a un paso de quedar eliminado, y no solamente por la falta de gol, sino por la displicencia de sus jugadores. El señalado fue David González, que luego de perder contra Pereira por 3-1, salió por la puerta de atrás del elenco ‘Poderoso’.

‘Mao’ Molina, leyenda del elenco paisa, habló sobre lo sucedido con el ex arquero del DIM.

“Lo que yo sé es lo que creo que sabe todo el mundo. Después del partido con Pereira [derrota 3-1] los directivos vieron que el equipo no estaba respondiendo desde el juego y tomaron la decisión de cortar el proceso ahora. Es básicamente lo que sabemos tanto David como las personas que estamos cercanas. Fue la información que se tuvo. Fue algo netamente deportivo y no como lo que están hablando en redes de problemas de salud o alguna pelea. Nada de eso. Es una decisión deportiva. No se confió más en el proyecto”, dijo el exjugador de Santos.