Cortés, mujer que denunció a Sebastián Villa por violencia de género, reiteró las acusaciones que repetidamente ha hecho en varios medios en contra del volante de Boca Juniors, aunque en esta oportunidad agregó nuevos elementos, como el hecho que temió por su vida y que el futbolista la agredía bajo los efectos del alcohol.

“En la cuarentena se volvieron más pesados los maltratos porque los fines de semana, cuando le daban libre, tomaba y con el alcohol el maltrato se incrementaba”, relató inicialmente.

Y detalló: “Yo me encerraba en la habitación y él se quedaba tomando, hablando con sus amistades por videollamada, Luego, con tragos, llegaba a forzar la puerta porque yo no lo dejaba entrar”.

Incluso, explicó cómo eran las golpizas que, según ella, recibía: “Me agarraba del pelo y me daba puños… Tengo muchísimas cicatrices por todos los golpes”.

También afirmó que temió por su vida: “Me daba mucho miedo un golpe mal dado. Un día me encerró en el apartamento y me dijo: ‘No sales; y si sales, sales es muerta’. Llamé a mis amistades y les dije que me iban a matar”.

En otro de los duros señalamientos, pormenorizó cómo perdió un embarazo:

“Yo tenía mes y medio, hubo una discusión, me dio patadas en el estómago y más golpes; luego empecé a sangrar. Él no me decía nada, se encarnizaba; yo le decía ojo con el bebé, pero él decía que no le importaba”.

Finalmente, aseguró que llevó el caso a la justicia argentina, donde convivía con el futbolista, por temor a que sus seres queridos fueran atacados: “Si me quedo callada, a mi familia le hubiera pasado algo. Él tiene amistades pesadas a las que llamó para decirles: ‘Vamos a dañarle la vida’”.

El proceso ya tuvo la declaración de varios testigos, lo que también ha sucedido con una denuncia paralela de Sebastián Villa contra la mujer por robo, extorsión y agresiones.

En video, las palabras de Daniela Cortés en América TV:

Exclusivo de #FantinoALaTarde | Daniela Cortés, exnovia del jugador de @BocaJrsOficial, Sebastián Villa, y víctima de violencia de género "Sebastián no es lo que aparenta. Como pareja era otro tipo de hombre". cc @fantinofantino @JotaxTV pic.twitter.com/iWRwb8HjFg — América TV (@AmericaTV) June 1, 2020