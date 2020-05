Riep fue presentado por Sebastián Villa ante la justicia debido a que habría presenciado por videollamada la discusión entre el futbolista de Boca Juniors y Daniela Cortés, altercado que propició la separación de la pareja y después del cual la mujer denunció a Villa por supuestas agresiones.

“Las discusiones arrancaban porque Daniela se había llevado 400.000 pesos argentinos [equivalentes a 7.000 dólares, más de 20 millones de pesos colombianos] de un millón que había retirado Sebastián del banco para pagar la cuota de su auto”, declaró Riep en palabras resaltadas por el diario Olé.

Además, contó que Daniela Cortés tuvo toda clase de ofensas racistas contra Villa:

“Sebastián me hace una videollamada y yo lo único que escuchaba era: ‘A mí no me vas a dejar hijo de puta, negro mal parido, gonorrea’ y distintos insultos hacia él’”.