Luego de hablar en canales como América y Crónica, la exnovia de Sebastián Villa ahora reafirmó sus acusaciones contra el delantero de Boca Juniors en el Canal 13.

“Él es de Bello y allá tiene amistades… No está bien relacionado y por eso se mantiene en ese círculo cuando está allá. Tiene contacto con sicarios”, expresó inicialmente.

Y agregó que ella le daba recomendaciones para que se alejara de ese medio, pero que no la escuchaba: “Yo sabía que él tenía amistades de ese tipo y por eso le aconsejaba que eso no estaba bien porque se podía meter en problemas, pero él nunca me hacía caso porque decía que eran solo amigos y que no se la pasaba con ellos”.

En ese sentido, Cortés señaló que decidió llevar su caso ante la justicia después de que Villa acudiera a esas supuestas conexiones para atemorizarla a ella y a sus seres queridos.

“Él llamó a una amistad de ese tipo y le dijo que cuando estuviera solo le iba a dar órdenes para dañarme la vida”, relató.

“Él siempre me amenazaba, pero solo de palabra. Me decía que si me iba, me mandaba a hacer algo. Yo no le prestaba atención porque era de palabra y en momentos de rabia. Pero esta vez fue con llamadas a mi familia y amedrentándome, ahí dije: ‘No más’”, concluyó.

El proceso avanza en la fase de presentación de testigos y de pruebas, igual que una denuncia paralela de Villa contra ella por robo, extorsión y agresiones.

En video, las acusaciones de Daniela Cortés (desde el minuto 7:52)