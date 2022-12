El plantel de Independiente Santa Fe se encuentra en vacaciones, deberán regresar el 26 de diciembre para entrenar hasta el 30 de dicho mes. La pretemporada 2023 iniciará el 3 de enero.

Desde la salida de Alfredo Arias, el cuadro cardenal, ha mantenido lo mas discreto posible el nombre de su próximo director técnico, al igual que las salidas e incorporaciones de cara al próximo año. Temporada en la que disputará la Conmebol Sudamericana, partiendo desde la primera fase.

A pesar de que el libro de pases en el ‘Primer Campeón’ se mantiene igual, el club cuenta con jóvenes promesas que le aportan un recambio generacional a la plantilla, como es el caso de Kevin Mantilla, Jhojan ‘Kanté’ Torres o Daniel García. Este último, es un bogotano de 20 años, que se integró a la cantera del ‘León’ en 2020, luego de superar las pruebas; este año de la mano del ex entrenador Alfredo Arias, se sumó al primer equipo, en el que debutó profesionalmente el 13 de agosto de 2022, en la victoria 2-1 sobre Deportes Tolima.

En exclusiva, el jugador Daniel García, dialogó sobre su presente en Santa Fe y los momentos vividos previos a su debut.

“Soy un jugador rápido, interpreto muy bien el juego, tengo buena técnica, más que el talento tengo un don que Dios y la vida me regaló, que es ser goleador”. Comentó

“Anchico me escribió (entrenador de la sub 20) indicando que me presentará con el primer equipo, al día siguiente me agregan al grupo de WhatsApp y me envían la convocatoria, mi primera reacción fue llorar, por todo lo que uno sacrifica por este sueño”.