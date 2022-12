Uno de los jugadores más importantes del fútbol colombiano que está como agente libre es Fabián Sambueza, argentino que acaba de rescindir su contrato con Junior.

El atacante de 34 años de edad es uno de los que más pretendientes tiene tras su paso por Deportivo Cali, Independiente Santa Fe y el Junior de Barranquilla. Ahora que está sin club, tiene varias ofertas en la mesa.

En cada mercado de fichajes, el nombre de Fabian Sambueza ilusiona a la afición ‘cardenal’, pues a pesar de su salida en 2020 por ir al Junior, los santafereños saben que el mejor futbol que ha mostrado ‘el Chino’ en Colombia ha sido con la camiseta del ‘león’.

Vale recordar que entre 2019 y 2020, el argentino sorprendió a muchos con el nivel mostrado con Independiente Santa Fe, elenco con el que jugó 47 partidos y marcó ocho goles.

En el 2020-II llegó a la final con el ‘cardenal’, la cual perdieron ante América de Cali. La molestia de la hinchada surgió porque antes de que se disputara el compromiso, ya se sabía que Sambueza dejaría al club bogotano.

Este jueves, Julián Capera manifestó que ante los rumores que siempre hay por un posible regreso de Sambueza a Santa Fe, esta vez está bastante difícil por la situación económica que atraviesa el equipo.

“Pregunté y me dicen que la realidad económica de Santa Fe no es sencilla y no le da para considerar el regreso de Sambueza y el argentino tiene otras posibilidades en el fútbol colombiano”.