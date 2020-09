En las primeras horas de este viernes, el equipo Ineos anunció a varios de sus nuevos corredores para la próxima temporada, entre ellos el colombiano Daniel Felipe Martínez.

El ciclista nacido en Soacha convenció a los directivos del equipo más poderoso del mundo con su clara proyección desde hace varios años, que fue más notoria en los últimos meses por el hecho de coronarse campeón del Critérium del Dauphiné y ganar la etapa 13 del pasado Tour de Francia.

De esta manera, Martínez será el cuarto colombiano en el equipo británico, junto a Egan Bernal, Iván Ramiro Sosa y Sebastián Henao. Así las cosas, el cundinamarqués deja el equipo Education First, en el que estuvo por varios años junto a los también representantes nacionales Rigoberto Urán y Sergio Higuita.

Junto a Daniel Felipe, el equipo Ineos presentó a otros tres nuevos ciclistas para la próxima temporada: Richie Porte, quien acaba de ser tercero en el Tour de Francia, el belga Laurens de Plus y el británico Tom Pidcock.

Porte vuelve a las filas de esta formación. De hecho, el mundo lo reconoció como el mejor gregario de Chris Froome en los primeros Tour que ganó el inglés. El australiano dejó el equipo para tener un lugar de líder en otros, pero ahora está de vuelta. Así fue el anuncio del Ineos de sus nuevos ciclistas:

Continued evolution.

Introducing a quartet of new Grenadiers to complete our 2021 roster:

🇧🇪 @LaurensDePlus

🇨🇴 @danifmartinez96

🇬🇧 @Tompid

🇦🇺 @richie_porte

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) September 25, 2020