Luego de una movida jornada donde varios pedalistas importantes del pelotón abandonaron la competencia, Daniel Felipe Martínez (EF Education) consiguió el título del Dauphiné, superando a Thibaut Pinot y Guillaume Martin, segundo y tercero, respectivamente.

La carrera, que se quedó sin su líder, el esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), antes del comienzo de la última fracción, tuvo un emocionante final entre varios correderos en el último puerto de montaña.

Con este triunfo en el Critérium del Dauphiné, el ciclista cundinamarqués logró su primer título en el World Tour y el tercero del ciclismo colombiano en esta carrera, después de Martín Ramírez 1984 y Luis Herrera 1990.

“Ganar esta competencia me alegra inmensamente el alma. Tenemos los objetivos bien marcados para lo que viene y siempre con los pies en la tierra”, manifestó el pedalista del EF Education.

Miguel Ángel López (Astana), que fue uno de los grandes protagonistas durante la jornada de este domingo, terminó en la quinta posición de la clasificación general, a un minuto y 38 segundos de Martínez.

Aunque hizo parte del inicio de la fracción, Nairo Quintana (Arkéa Samsic) abandonó la competencia. “Mis piernas estaban bien, pero tenía dolor en la rodilla. Preferí retirarme, pensando en el Tour de Francia”, indicó el boyacense.

