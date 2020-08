El deportista del equipo Quick-Step se precipitó cuando estaba cruzando la estructura, pero de manera inexplicable empezó a ladearse hacia su derecha.

Posteriormente, se ve cómo golpea el borde del puente con su cicla y cae hacia el vacío. Afortunadamente, en la parte de abajo habría una serie de matas y árboles que aparentemente amortiguaron su golpe.

De hecho, las primeras imágenes del joven ciclista, difundidas en redes sociales, muestran cómo está consciente mientras los cuerpos de emergencia lo sacan del abismo y lo suben a una ambulancia.

Al respecto, el equipo Quick-Step se pronunció a través de su cuenta oficial de Twitter.

Estas fueron las imágenes de la caída y posterior rescate de Remco Evenepoel en el Giro de Lombardía:

Thanks to everyone who sent their thoughts and best wishes to @EvenepoelRemco at #ILombardia, it means a lot to us! At the same time, we kindly ask you not to speculate about his condition, when we’ll have an update, we will share it with you.

— Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) August 15, 2020