Montenegro, que está en el ojo del huracán luego de golpear al jugador de Millonarios antes del partido a jugarse en Ibagué, dio detalles de lo ocurrido y por qué reaccionó visceralmente.

Dio a entender que Cataño pasó cerca suyo provocando y que por eso se enojó para luego saltar al campo de juego y golpear por detrás al jugador de los ‘Embajadores’.

“El tema es aceptar todos los errores; no podemos limpiar a una persona y a la otra le dañamos la imagen. En ningún momento me estoy salvando de culpas. En el momento es algo que pasa, es algo inexplicable; yo mismo siento cabeza y digo: ‘¿qué fue lo que pasó?'”, detalló el hombre en diálogo con Blu Radio.

En un punto de la entrevista, a Montenegro le preguntaron si había tomado licor antes de ingresar al estadio. El hincha confesó haber tomado algunas cervezas antes del partido.

(Vea también: “Yo no le pego a nadie”: Néstor Morales paró en seco a hincha que golpeó a Cataño).

“Siempre me tomo unas 2-3 cervezas antes de iniciar el partido, pero en el estadio molestan y no dejan entrar a la gente alicorada. Si uno lo piensa un minuto, no lo hace“, señaló el hombre en esa emisora.

Hincha del Tolima quiere demandar a Daniel Cataño por devolverle golpe

La Alcaldía de Ibagué hizo referencia al proceso en contra de Daniel Cataño por haber incitado a la “agresión física y verbal” en un “escenario deportivo”, anunciando que los castigos serían fuertes para el jugador.

“No solo fue la agresión del hincha, también la respuesta de un jugador de Millonarios; siendo figura pública y con un mayor grado de responsabilidad ética, responde a la agresión, causando lesiones al hincha que lo agrede”, dijo a Caracol Radio Milton Restrepo, secretario de Gobierno de Ibagué.

Restrepo indicó que Cataño se expone a una posible multa que estaría entre 20 y 100 salarios mínimos mensuales vigentes (o sea, podría estar entre 23 y más de 1.100 millones de pesos colombianos).