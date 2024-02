Inició el juicio contra Dani Alves, el exfutbolista acusado de agresión sexual luego de que una mujer de 23 años lo denunciara por abusar de ella en el baño de la discoteca Sutton de Barcelona el 30 de diciembre de 2022.

El juicio, que inició este 5 de febrero en la Audiencia de Barcelona, contará con tres sesiones. Además, Alves lleva 12 meses en prisión provisional mientras se toma una decisión en el caso.

El caso cuenta con 28 testigos, entre los que se encuentran la denunciante, una amiga y su prima, quienes estuvieron con ella la noche de la agresión; así como miembros del personal de la discoteca, el amigo que acompañó a Alves esa noche y Joana Sanz, exesposa del futbolista.

En el juicio, la joven acusó al exjugador del Barcelona de agredirla, con violencia y actitud despectiva, luego de exigirle que entrara con él a un baño de la discoteca. La declaración duró al menos una hora, esta se hizo sin público, a puerta cerrada, con la voz distorsionada y la imagen pixelada.

Desde el inicio del caso, Alves cambió cinco veces su versión al respecto. Primero aseguró que no la conocía, luego que se encontraron en el baño, luego afirmó que la mujer le hizo una felación consentida, después dijo que mantuvieron relaciones consentidas y al final comentó que tuvieron relaciones pero que él estaba bajo los efectos del alcohol.

Una de las testigos, amiga de la víctima, aseguró que esta no quería denunciar porque pensaba que nadie le creería. “Nos costó muchísimo, de verdad. Estaba en shock. A día de hoy está muy mal, ha perdido mucho peso, está ansiosa. Ha reducido su círculo de amigos porque no se fía de nadie. Está todo el rato pensando que la van a mirar, en cualquier sitio”.

La mujer también comentó que la víctima lloró mucho tras la agresión, “la conozco desde hace tres años y no la he visto llorar nunca de esa manera. Me dice: ‘Se ha corrido dentro, me ha hecho mucho daño’. Lloramos las tres, yo no sabía cómo reaccionar en ese momento”.

De acuerdo con la testigo, el exfutbolista la cogió, la tiró al suelo y además aseguró que Alves no estaba borracho cuando sucedieron los hechos.

En el juicio también testificó la prima de la víctima, quien también estaba en la discoteca. La mujer aseguró que Alves también le puso la mano en la zona íntima. Aunque el juicio se celebre hasta el 7 de febrero, ambas partes pueden llegar a un acuerdo, incluso hasta el último momento, antes de que el juez dicte sentencia.

Desde la Fiscalía se pidió una condena de nueve años de prisión, una década de libertad condicional y una indemnización de 150 mil euros; por su parte, la denunciante reclamó una condena de 12 años de cárcel.

