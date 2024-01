Un nuevo ataque en contra de una niña de 2 años se registró en las últimas horas, en un hostal de Bucaramanga. Hasta el momento, se desconocen detalles sobre las lesiones o las circunstancias en las que la niña perdió la vida.

El hecho ha causado consternación entre los habitantes de esta zona de la ciudad. La pequeña vivía con su madre, su padrastro y dos hermanos. En medio de las indagaciones, autoridades tratan de esclarecer la responsabilidad de su padrastro en este hecho.

Ante la muerte de la pequeña, la madre entregó detalles de la convivencia con su pareja:

“Él se molestaba porque la niña pequeña era muy apegada a mí. Él vivía molesto. Delante mío no la maltrató, pero sí me maltrataba delante de ellas. El sábado le dio una paliza muy dura a su hijo. Por defender a su hijo, me pegó”, sostuvo la mujer, en entrevista con Caracol Radio.