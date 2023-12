Una jueza de Bogotá acaba de enviar a la cárcel al policía Carlos Eduardo Celine Padilla, presunto feminicida de la patrullera Paula Celis, perpetrado en la madrugada del pasado 22 de diciembre en el centro occidente de Bogotá. Lo que se desprende de las pruebas presentadas por la Fiscalía, el señalado feminicida, quien era la pareja de la patrullera, la habría matado luego de una discusión con el hoy capturado. Además, que en el pasado el Celine Padilla también la habría agredido.

Los testigos, vecinos y familiares, señalan que no supieron del paradero de la patrullera desde el 22 de diciembre. La noche anterior, dicen varios testimonios recogidos por la Fiscalía, desde el apartamento de la pareja se escuchaban gritos de una mujer (aparentemente la patrullera Celis) pidiendo ayuda. Las fotos del levantamiento del cuerpo, señaló la jueza, la víctima habría recibido varias heridas con una arma blanca.

Durante la madrugada del feminicidio, los vecinos pidieron la ayuda de las autoridades (de la propia Policía), pero esta nunca llegó. Era tan fuertes los gritos de auxilio de la víctima que un vecino salió con un bate y buscó enfrentarse con el presunto feminicida.

Las audiencias de imputación de cargos y medida de aseguramiento se están adelantando hasta ahora porque Celine Padilla huyó de la escena del crimen y dejó a su hijo al cuidado de una mujer vinculada a la víctima. De hecho, un video de una cámara de seguridad muestra cómo lleva al niño entre sus brazos. Además, vecinos y compañeros de trabajo se dan cuenta, a través de cámaras, que la mujer entró el 21 de diciembre, pero no volvió a salir de su residencia.

En coordinación con la @FiscaliaCol se hizo efectiva la orden de captura del presunto responsable del feminicidio de la patrullera Paula Andrea Celis Guzmán. Trabajamos para el esclarecimiento de este lamentable hecho que enluta la @PoliciaColombia — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) December 24, 2023

La jueza señaló que la patrullera denunció a su pareja en septiembre de 2023 por violencia intrafamiliar, quien también es patrullero de la Policía y vivió con ella durante dos años. “Durante estos años me golpeaba física y psicológicamente. Hace dos meses me golpeó y fue porque terminamos. Él me amenazaba con que me iba a quitar el niño. Yo no denunciaba por no dañarle la carrera (…) Temo por mi seguridad, él vive amenazándome”, señalaba la denuncia leída por la jueza durante las audiencias.

Según la Fiscalía, la mujer después de denunciar al señalado feminicida, volvió con él, tras varias amenazas. Durante las audiencias también quedó claro que el hombre ejercía violencia sexual, económica y, además, la alejó de su círculo de apoyo, es decir, sus familiares y amigos. El señalado feminicida, quien no aceptó los cargos, irá a una cárcel mientras su proceso avanza en los estrados judiciales.

“Según se logró establecer, el presunto feminicida respondía los mensajes de texto que la familia de la mujer le enviaba, esto como una manera de distraer la atención de las personas interesadas en conocer sobre la suerte de la patrullera. El material probatorio da cuenta que las agresiones físicas y sicológicas por parte del hombre se habrían venido presentando desde tiempo atrás”, señaló el ente investigador.

El padre de la patrullera Celis se preguntó por qué la institución policial permitía la presencia de alguien con ese perfil. El dolor del padre se manifestó en sus palabras al describir la captura de Celine, quien, tras ser detenido, intentó evadir la justicia simulando desmayo y heridas. El padre de la patrullera cuenta que el señalado feminicida intentó escapar de su captura. “Él, prácticamente, se hizo el desmayado, el herido y lo sacaron en ambulancia y se les trató de volar en otro lado y volvieron y lo recapturaron”, señaló el padre de la víctima a El País de Cali.

¿Dónde puedo recibir ayuda ante un caso de violencia de género?

Línea única de atención de emergencias 123, al comunicarse solicitar especialista en temas de género.

Línea Nacional 155 para recibir orientación si estás siendo víctima de alguna violencia basada en género.

Red Solidaria de Mujeres: WhatsApp 3223328655.

Línea de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes: 141. WhatsApp: 3202391685 – 3208655450 – 3202391320.

Línea Fiscalía General de la Nación: 122, para presentación de denuncias de violencia intrafamiliar, violencias basadas en género y violencia sexual.

Línea Púrpura en Bogotá: 018000112137, número gratuito desde teléfono fijo o celular. WhatsApp 3007551846

