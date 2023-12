Vanguardia dio a conocer detalles de este terrible hecho que deja hoy a una familia sin una de sus integrantes luego de participar en una riña.

(Lea también: Suegro mató a su yerno en medio de una pelea, en La Guajira: le cortó las manos)

Según el medio ya señalado, el pasado 17 de diciembre en Bucaramanga la mujer tuvo un enfrentamiento verbal con una vecina identificada como Tatiana por motivos que por ahora son materia de investigación.

En medio de la discusión, la hija de Tatiana, de aproximadamente 15 años de edad, intervino presuntamente con el fin de defender a su madre. Así que optó por coger una piedra de considerable tamaño y lanzarla contra la integridad de Sandra Pinto.

Según Michelle, la hija de la víctima, el fuerte impacto le provocó una lesión grave en la frente, pues terminó con una herida abierta. El relato de la joven da cuenta que Sandra fue trasladada rápidamente a un hospital cercano en donde le suturaron ocho puntos. Horas después, a pesar del estado de salud convaleciente de la mujer, le dieron salida del centro médico para que se terminara de recuperar en su vivienda.

Michelle argumenta que no se le hicieron estudios exhaustivos en la cabeza y simplemente la enviaron para la casa sin establecer el daño real ocasionado por el golpe de la roca.

(Vea también: Hombre fue asesinado durante la noche de Navidad en medio de riña con machete)

“Me la entregaron y mi mamá no estaba comiendo, tres días sin probar nada, vomitando, con dolores de cabeza, postrada en cama (…) No le hicieron exámenes a profundidad”, afirmó la joven. Por lo que después, exactamente el 21 de este mes, la salud de Pinto empeoró al punto de quedar inconsciente resultando la necesidad de llevarla de nuevo al mismo hospital en donde dieron la triste noticia de que había llegado sin signos vitales.

En medio del dolor, la familia de la hoy fallecida pide justicia y que estas personas sean judicializadas. “Todos los certificados que me dio Fiscalía y Medicina Legal dicen en el dictamen: homicidio-feminicidio. Pedimos justicia, que el caso no quede impune y que estas dos personas sean capturadas (…) Ya me dijeron que ellas se fueron de la casa, todo está cerrado”, añadió una hermana de Michelle.