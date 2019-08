View this post on Instagram

Muy feliz de llegar al @rcdmallorcaoficial 🔴⚫️ Vengo con toda la ilusión de hacer un gran trabajo en este nuevo club y sumarle al equipo muchas victorias 💪🏻 #JuntsSomMillors 🔴⚫️👹 Estamos juntos papi @ncapuozzo 👊🏻 Vamos con todo!!! 🎥 @goprosport.agency