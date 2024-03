Por: BLOG VERDOLAGA

El bajo rendimiento de Atlético Nacional en el arranque de este 2024 lo tiene haciendo cuentas para clasificar. Actualmente, el ‘Verdolaga’ ocupa la casilla 17 de la Liga BetPlay y con el correr del torneo las posibilidades son cada vez más pocas.

A esto se le suma que el equipo no tiene una idea clara de juego y no genera peligro en el área de su rival. Ya son cinco partidos en los que Nacional no logra marcar un gol, algo que evidencia la notable falta de elaboración. Con la llegada de Repetto se esperaba que por lo menos se viera un cambio de actitud en los jugadores. Sin embargo, no se ven rebeldía ni ganas.

El entrenador uruguayo aseguró que la difícil situación que vive el club estaría afectando el rendimiento de sus futbolistas. Esto lo aseguró en la rueda de prensa posterior al empate contra Bucaramanga, donde también fue sincero y no prometió la clasificación.

Y es que para el plantel verde es todo un reto meterse a los ocho debido a que el margen de error es cada vez más pequeño.

¿Cuántos puntos tiene que hacer Nacional para clasificar?

Al ‘Rey de Copas’ colombiano, le quedan diez partidos en los que tendrá que sumar 20 puntos de 30 posibles, si quiere estar en el grupo de los ocho. Uno de los factores a favor es que los dirigidos por Repetto solo tendrán que salir del departamento de Antioquia en dos ocasiones durante estas diez fechas.

