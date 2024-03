Por: BLOG VERDOLAGA

El presente de Atlético Nacional es complicado tanto en lo deportivo, como en el panorama administrativo. Desde hace varios años el club viene arrastrando una crisis institucional que se maquillaba con los pocos resultados, sin embargo el debacle deportivo de este 2024 dejó todo expuesto.

Mucho se ha hablado de la situación del ‘Verdolaga’, pero todos coinciden en un culpable, la junta directiva y los dueños. De la mano de la Organización Ardilla Lulle, el verde tuvo su mejor época y llegó a los más alto del continente. Además de que se consolidó como el equipo más ganador de Colombia, sacándole más de 10 títulos de ventaja a Millonarios.

Todo estos logros hicieron que el aficionado respetara a la OAL y no quisiera que saliera del club. Ahora es todo lo contrario, ante la crisis y la falta de inversión, muchos aficionados ven con buenos ojos que se venda el club.

En reiteradas ocasiones se han escuchado nombres de posibles compradores, entre ellos el famoso cantante Blessd, pero nunca ha sido nada en concreto, además no se conoce si los actuales dueños quieran vender y si lo hacen es difícil calcular un valor exacto. Y es que una institución tan grande y con tanto prestigio significa una gran inversión.

¿Cuánto cuesta Nacional?

Según su mismo presidente, Mauricio Navarro, el verde paisa tendría un valor no menor a 100 millones de dólares, esto no solo contando los jugadores y la infraestructura, si no también la historia y la marca.

“No tengo cómo ponerle precio, ni cómo ponerlo a la venta. Nuestra sede, el ‘goodwill’, el nombre que se ha ganado en Sudamérica y el mundo… Si usted me pregunta cuánto, yo no creo que un equipo del nivel de Nacional valga menos de 100 millones de dólares”, dijo el directivo hace unos meses en Caracol Radio.

