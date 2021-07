Los Juegos Olímpicos ya están en marcha y en tres días se llevará a cabo una de las competencias que más expectativas genera entre los amantes del deporte en Colombia: la prueba masculina de ciclismo de ruta.

El equipo nacional tendrá cuatro representantes: Rigoberto Urán, Nairo Quintana, Sergio Higuita y Esteban Chaves. Colombia podía participar con cinco ciclistas y el quinto en la nómina era Daniel Felipe Martínez, pero el corredor cundinamarqués sigue dando positivo para COVID-19 un mes y medio después de haberse contagiado y por eso no puedo viajar a Japón.

Las opciones de medalla para Colombia no son las más altas, teniendo en cuenta que hay varios ciclistas europeos que son especialistas en carreras de un solo día como la que tendrá Tokio 2020. Además, el recorrido es bastante explosivo y en ese terreno los corredores nacionales no son los más potentes del pelotón mundial. De todas maneras, ‘Rigo’ e Higuita se vislumbran como los hombres que más posibilidades tienen de pelear hasta el tramo final de la competencia contra los mejores.

Las últimas dos ediciones de la carrera en los Olímpicos tuvieron protagonismo colombiano. En Londres 2012, Urán ganó la medalla de plata. En Río 2016, Sergio Luis Henao estaba en la fuga que pelearía la medallería y tenía muy buenas opciones de quedarse con una presea, pero una caída a pocos kilómetros de la meta frustró ese sueño.

Día y hora prueba ciclismo de ruta en Juegos Olímpicos Tokio 2020

La carrera iniciará este viernes 23 de julio a las 9:00 p.m. hora colombiana y se estaría terminando entre las 3:00 a.m. y 4:00 a.m. del sábado. Para los amantes del ciclismo que no se quieran perder detalle alguno de la competencia, no les quedará más remedio que seguir de largo en la madrugada del sábado y dormir después.

Recorrido prueba ciclismo de ruta en Juegos Olímpicos Tokio 2020

La carrera tendrá un recorrido de 234 kilómetros, con varios puertos de montaña. Sin embargo, el último ascenso se dará a poco más de 20 kilómetros de la meta, por lo que los candidatos a disputar las medallas se la tendrán que jugar el todo por el todo en el descenso.

Este es el perfil del recorrido: