Al respecto, Andrés Felipe ‘Pecoso’ Correa, capitán del cuadro blanco, trinó afirmando que César Augusto Londoño estaba perjudicando al plantel con sus comentarios: “Si no conoce lo que sucede, no nos haga quedar mal. La ignorancia es atrevida”.

Pero Londoño no se quedó callado y replicó diciendo que los futbolistas del Once Caldas “están matando la gallinita de los huevos de oro” con su actitud y que están siendo mal asesorados por el gremio de jugadores de Colombia.

Acto seguido, Correa ripostó afirmando que el informante de Londoño estaba errado al asegurar que los jugadores deberían aceptar la rebaja para que el Once Caldas logre cumplir obligaciones con 130 empleados, pues el futbolista apuntó que esa no es la cantidad de trabajadores de la institución.

“Su fuente quiere solo la intención de dañar. No se preste más para esto, señor; su informante no sé qué beneficio busca”, concluyó el popular ‘Pecoso’.

Por otra parte, el periodista Osvaldo Hernández, director del diario La Patria de Manizales, publicó una carta en la que los integrantes del plantel explicaron que al principio les ofrecieron una rebaja del 70 % o la suspensión del contrato y que ellos esperan respuesta a una contrapropuesta consistente en no tocar el sueldo de los que ganan menos de 3 millones de pesos y rebaja del 50 % para los demás con pago a fin de año del 50 % restante.

Acá, los trinos de Londoño y Correa, y la carta de los futbolistas:

@cesaralo creo q esta muy mal informado con lo q está sucediendo en @oncecaldas ante la crisis. Si ud no conoce lo q sucede no nos haga hacer quedar mal. La ignorancia es atrevida.

Señor cesar gracias por su admiración, su información sigue incorrecta, tenemos un agradecimiento por el club todos los empleados. No somos el número q ud refiere, Su infórmate sigue equivocado y está situación creo q no requiere intermediarios solo las partes q le competen. DTB

No se desgaste más señor César. @oncecaldas merece respeto tanto empleados como directivos, y su fuente quiere solo la intención de dañar. No se preste más para esto señor, su informante no se q beneficio busca.

Acaso desestabilizar a los menos de 100 empleados?

— Andres Felipe Correa (@pipecorrea6) April 7, 2020