“Hay cosas tan elementales que no admiten duda”, señaló Vélez en su cuenta de Twitter antes de hacer referencia a los ‘errores’ que, según él, cometió el entrenador portugués en su primera convocatoria para los amistosos ante Japón y Corea del Sur, que se llevarán a cabo el 22 y 26 de marzo, respectivamente.

A Vélez le pareció que estuvo mal seleccionar a Luis Fernando Muriel por encima de Rafael Santos Borré. Tal vez no tiene presente que el delantero de la Fiorentina ha hecho gol en los últimos cuatro partidos que ha jugado, y que suma 8 anotaciones en 11 partidos disputados en dos meses con el equipo italiano.

De igual manera, para el periodista deportivo era necesaria la presencia de Miguel Ángel Borja, delantero del Palmeiras de Brasil.

En la zona defensiva, Vélez estuvo en desacuerdo con la presencia de Jeison Murillo en lugar de Bernardo Espinosa. Por último, el comentarista expresó que el volante Jorman Campuzano también merecía en lugar en la lista de 23 convocados por Queiroz.

“Los DT’s pueden llamar a quién quieran. Al final deben responder por el juego y los resultados”, concluyó Vélez sobre las decisiones que tomó el sucesor de José Pékerman.

