Alejandro Valverde (Movistar) dio el golpe ganador en una llegada en alto imponiéndose en un primer pelotón de unos 20 ciclistas, en el que estaban Nairo Quintana y Miguel Ángel López. El español persiguió y remontó en los últimos metros al británico Tao Geoghegan Hart, vencedor del Giro 2020, que se había escapado del grupo.

Valverde, campeón del mundo en 2018, ganó en dos ocasiones el Dauphiné, en 2008 y 2009.

En la clasificación genera, Alexey Lutsenko tiene ahora 8 segundos de ventaja con el español Ion Izaguirre y 12 con el holandés Wilco Kelderman. Mientras que ‘Supermán’ López es décimo a 42 segundos y Nairo subió a la casilla 19, a 1’14”.

El estadounidense Lawson Craddock, superviviente de una escapada de 14 corredores que se formó en un inicio de etapa muy rápido (100 km en dos horas), se quedó solo en el Col de Porte, a 21 kilómetros de la meta, pero fue alcanzado a 3 del final.

