Muy lejos del reciente video en el que le hizo el feo a la popular bebida y se negó a posar junto a la marca, en redes sociales revivieron el momento en que Cristiano Ronaldo fue la imagen de Coca-Cola.

Ocurrió en el 2006, ‘CR7’ aún estaba en el Mánchester United, ese año jugó su primer mundial con Portugal (en el que quedó en el cuarto puesto) y las campañas publicitarias apuntaban a los grandes futbolistas; él, apenas abriéndose campo a nivel mundial, no podía estar fuera del foco.

En el comercial, hecho para el mercado asiático, Ronaldo no solo aparece bebiendo un par de sorbos de Coca-Cola, sino que su imagen estaba estampada en una de las latas de la marca que ahora tanto critica.

Acá, el video de Cristiano Ronaldo cuando promocionó a Coca-Cola:

Ante las última declaraciones del futbolista, que han desatado varias especulaciones con relación a la marca, usuarios de las redes cuestionan su credibilidad al haber sido imagen de Coca-Cola.

Unos solo recuerdan que el portugués ayudó a difundir la marca, otros dudan de que él sea una fuente óptima para criticar la empresa de la que se lucró, mientras varios señalan al jugador por no ser consecuente, pese a que el comercial ya va a cumplir 15 años.

